Uitslagen amateurvoetbal zaterdag 2 juni

Hoek heeft zich geplaatst voor de finale van de nacompetitie in de strijd om de Derde divisie. Een hoofdrol was weggelegd voor debutant Brian van Hoorn die de bevrijdende 2-2 tegen Spijkenisse op zijn naam schreef. Dat was voor de ploeg van Jannes Tant voldoende na de overwinning in de heenwedstrijd. Hoek mag zich nu opmaken voor de eindstrijd tegen de amateurs van Ajax.

(foto: Omroep Zeeland) Nacompetitie Derde Divisie/Hoofdklasse Hoek speelt in de finale van de nacompetitie tegen Ajax (amateurs). De andere finalewedstrijd gaat tussen Capelle en SteDoCo. Uitslagen zaterdag 2 juni, returns 1e ronde Capelle - Excelsior'31 1-2 Berkum - SteDoCo* 0-2 (wns) Spijkenisse - Hoek 2-2 Ter Leede - Ajax* 2-0 (wns) Lees ook: Debutant schiet Hoek naar finale nacompetitie Nacompetitie Hoofdklasse/1e klasse Kloetinge heeft zich na een moeizame wedstrijd tegen DTS'35 uit Ede geplaatst voor de volgende ronde om promotie naar de Hoofdklasse. In de tweede ronde neemt Kloetinge het op tegen Sportlust'46 uit Woerden. Uitslagen zaterdag 2 juni, 1e ronde Drachtster Boys - Sportlust'46* 1-1 (wns) DTS'35 Ede - Kloetinge 1-2 (nv) HZVV - Montfoort 0-1 WHC - Gorecht 1-0 Lees ook: Matchwinner Mark Schuit schiet Kloetinge naar tweede ronde Nacompetitie 1e klasse/2e klasse SSV'65 is de enige Zeeuwse ploeg die zich voor de volgende ronde weet te plaatsen. Voor Terneuzense Boys en Oostkapelle valt al na de eerste ronde het doek. Uitslagen zaterdag 2 juni, 1e ronde SVL - Brederodes 5-4 (nv) Woudenberg - Terneuzense Boys 3-0 Roda Boys/Bommelerwaard - Oostkapelle 5-3 (nv) SSV'65 - Pelikaan 3-1 Nacompetitie 2e klasse/3e klasse Tholense Boys won met 2-0 van VCK en stroomt door na de volgende ronde in de strijd om een ticket voor de 2e klasse. Ook Zaamslag maakt hier nog kans op na een zege tegen Den Bommel. Beide Zeeuwse ploegen kunnen elkaar nog treffen in de finale als ze allebei hun duel in de volgende ronde winnend afsluiten. Uitslagen zaterdag 2 juni, 1e ronde Prinsenland - NOAD'67 2-0 (nv) Den Bommel - Zaamslag 1-3 Tholense Boys - VCK 2-0 RCS - Wieldrecht 3-4 (nv) Nacompetitie 3e klasse/4e klasse Lewedorpse Boys gaart een ronde verder in hun strijd om in de 3e klasse te blijven. Rillandia zit met de gebakken peren na een nederlaag tegen De Noormannen. Daardoor degradeert de ploeg naar de 4e klasse. Uitslagen zaterdag 2 juni, 1e ronde Lewedorpse Boys - Vrederust 4-1 Rillandia - De Noormannen 1-3 ZBC'97 - VVAC 0-1 Olympia'60 - RFC 1-6