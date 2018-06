'Gisteravond opgetrommeld van d'Oekse Feesten en dan dit'

Van Hoorn kan net na de wedstrijd nog amper beseffen wat er is gebeurd. Hij kwam in de 72e minuut in het veld, scoorde twee minuten later de 2-2 en sleepte vervolgens samen met zijn ploeggenoten de wedstrijd uit het vuur. "Mijn eerste balcontact was gelijk raak en dat bij mijn debuut. Dat kan niet beter eigenlijk. Ik zei tegen Fabian Wilson dat hij voor moest geven en de bal viel precies in mijn voeten."

d'Oekse Feesten

Van Hoorn speelt al een aantal jaar bij Hoek, maar tot een optreden in het eerste kwam het nog niet. "Ik voetbal nu zo'n vijf jaar in het tweede en gisteravond werd ik opeens opgetrommeld om op de bank te komen zitten. Dinsdag zal ik wel weer mee moeten, maar vanavond eerst naar d'Oekse Feesten." Daar was de onbekende matchwinner vrijdagavond ook toen hij hoorde dat hij mee moest doen.

Hoek juicht nadat Brian van Hoorn de club naar de finale van de nacompetitie heeft geschoten (foto: Orange Pictures)

Hoek piepte en kraakte in Spijkenisse, maar wist dus toch de finale te bereiken. "Het was echt op karakter", vindt aanvoerder Reguillo Vandepitte. "We hebben keihard gewerkt met z'n allen en hebben ook een beetje geluk gehad. Zo eerlijk moet je zijn." Vandepitte had na de 2-1 van Spijkenisse twijfels over de goede afloop. "Ik zag steeds meer jongens afhaken. Fysiek, vermoeidheid, kramp, maar we hebben hem toch over de streep getrokken."

Derde divisie

Trainer Jannes Tant kan door het resultaat van vandaag nog altijd afscheid nemen met een promotie. Hij is trots op zijn ploeg. "De omstandigheden zaten niet echt mee, we kwamen vroeg achter, maar we hebben onze mentale weerbaarheid getoond. We zijn weer een stap dicht bij ons einddoel: promotie naar de Derde divisie, waar we thuishoren."



De volgende tegenstander van Hoek in de strijd om promotie is Ajax. Dinsdag is de eerste wedstrijd op De Toekomst in Amsterdam. Zaterdag volgt de return in Hoek.

