Man dreigt met hakmes in Goese binnenstad

In Goes is een 27-jarige man opgepakt omdat die met een hakmes dreigde in de binnenstad. Hij liep met het mes om zich heen te zwaaien voor een restaurant in het centrum van Goes.

Man die met mes zwaait in Goes wordt opgepakt (foto: Politiehonden ZWB) Toen de melding binnenkwam bij de meldkamer werd onder meer gekeken op beelden van een bewakingscamera. Daarom was te zien dat de man voor het restaurant tegen de pui leunde en het mes naast zich neerlegde. Volgens de melder had de verdachte kort daarvoor op de Westwal mensen bedreigd met het mes en met het hakmes tegen een verkeersbord geslagen. Bekende van de politie De agent die er als eerste was, heeft de verdachte meteen in de boeien geslagen. Het bleek te gaan om een bekende van de politie. Hij had al een gebiedsontzegging omdat hij eerder ook de openbare orde had verstoord. Hij zit nog vast.