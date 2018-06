Grote zoekactie na vuurpijl voor kust Cadzand

KNRM-boot (foto: oz)

De vuurpijl werd gezien vanaf het strand bij Dishoek. Het licht kwam vanuit de richting Zeebrugge. De KNRM-reddingboten van de stations Breskens, Cadzand en Westkapelle hebben op zee gezocht, tussen Zeebrugge en Breskens. Ook een helikopter van de Kustwacht werd ingeschakeld.

De zoekactie begon rond 23.15 uur en werd rond 1.30 uur zonder resultaat beëindigd.

Vuurwerkshow

Of het nu toeval is of niet, in Hoofdplaat was er gisteravond rond dezelfde tijd een vuurwerkshow. Het dorp vierde zijn 240-jarig bestaan. Of die vuurwerkshow nu wel of niet iets te maken heeft met de vuurpijl die werd aangezien voor een noodsignaal is nog niet bekend.