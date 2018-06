Van der Lijke laat zich zien in Luxemburg

Nick van der Lijke (foto: Omroep Zeeland)

Van der Lijke zat in een kopgroep van vijftien renners die zeventien seconden over hielden op het peloton. De Middelburger sprintte in Differdange naar de derde plaats. De Italiaan Andrea Pasqualon won de etappe. In het algemeen klassement steeg Van der Lijke naar de zeventiende plaats. Hij heeft 45 seconden achterstand op diezelfde Pasqualon.

Vandaag is de laatste etappe van de Ronde van Luxemburg. Die gaat over 176 kilometer en start in Mersch. De finish ligt in de hoofdstad Luxemburg.