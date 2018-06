Te vroeg geboren zeehondje aangespoeld bij Ossenisse

Het bij Ossenisse gevonden premature zeehondje werd tijdelijk opgevangen op het politiebureau (foto: RTZ ZuidWest)

Het dier werd 's ochtends aangetroffen bij de Zeedijk. Het werd tijdelijk opgevangen op het politiebureau in Terneuzen. Daarna hebben vrijwilligers het zeehondje naar de opvanglocatie van A Seal in Stellendam gebracht.

Vaker premature zeehondenpups

Volgens het Reddingsteam Zeezoogdieren (RTZ) ZuidWest gebeurt het de laatste tijd vaker dat zeehonden te vroeg geboren worden. De laatste jaren worden er wel érg veel van zulke premature zeehondenpups gevonden, meldt de organisatie.

Dit jaar zijn er tussen 1 mei en 2 juni twintig premature zeehondenpups gevonden, waarvan zestien dood gevonden werden en vier nog leefden. In diezelfde periode in 2017 ging het om acht levende en veertien dode premature zeehondenpups. Hoe het komt dat het aantal te vroeg geboren zeehondjes toeneemt, is niet bekend.