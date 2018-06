Politie zoekt veroorzaker ongeluk op A58

Politie (archief) (foto: OZ)

Beide mannen reden ter hoogte van Arnemuiden richting Goes. De bestuurder van de personenauto voegde in één keer naar de rijstrook waar het slachtoffer al reed. Daardoor moest de vrachtwagenchauffeur remmen en hard naar rechts sturen om een aanrijding te voorkomen. Hij verloor hierbij de macht over het stuur en reed via het talud een sloot in. De bestuurder van de witte personenauto reed door. De vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond bij het ongeval.

Niks in de gaten

De politie denkt dat de veroorzaker van het ongeluk niks in de gaten heeft gehad en wil dat de bestuurder zich meldt. Ook wordt mensen die het ongeluk gezien hebben, gevraagd zich te melden.