Roy (18) zoekt een date, dus maakt hij zelf een datingsite

Het idee ontstond op een familiefeest toen Roy de vraag kreeg hoe het ervoor stond met zijn liefdesleven. Roy zit in een rolstoel omdat hij een zeldzame spierziekte heeft. "Ik heb wel relaties gehad, maar vrouwen knappen daar toch vaak op af", vertelt hij.

Wij daten ook

Omdat hij ook gewoon wil kunnen daten, kwam hij op het idee voor de website wijdatenook.nl. Een internetbedrijf in Terneuzen wilde hem wel helpen. Hij kreeg een stageplaats en samen ontwikkelden ze de site.

Roy werkt aan het profiel op zijn eigen datingsite (foto: Omroep Zeeland)

Bijzondere aan deze datingwebsite is de 3D-omgeving waarin de leden elkaar kunnen ontmoeten. Ze kunnen dan bijvoorbeeld digitaal met elkaar naar de bioscoop of een spel spelen. Dat is volgens Roy een groot voordeel voor mensen met een beperking, voor wie het niet altijd makkelijk is om fysiek af te spreken.

Iedereen aan een date helpen

De site is niet alleen bedoeld voor mensen met een lichamelijke beperking, mensen zonder handicap zijn ook welkom. Op de begeleiding van mensen met een geestelijke beperking is de website voorlopig niet voorbereid. Maar in de toekomst hoopt Roy met zijn site iedereen te kunnen helpen met het vinden van een date.