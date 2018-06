Selectie van mogelijke wereldkampioenen in Vlissingen

De wedstrijd vond plaats in Vlissingen op het terrein van de Duitse herdersvereniging kringgroep Walcheren. Het gaat om een van de twee verplichte wedstrijden waar een geleider met zijn hond aan moet deelnemen om in aanmerking komen voor het wereldkampioenschap africhting. Zaterdag werd het onderdeel speuren afgewerkt en vandaag draaide het om gehoorzaamheid en pakwerk.

Het doel is Denemarken

Eind augustus is er nog een Nederlands kampioenschap en dan wordt bepaald wie in aanmerking komen om namens de Nederlandse vereniging voor Duitse herdershonden te worden uitgezonden naar het wereldkampioenschap. Het WK vindt in oktober plaats in Denemarken.

Aan de selectie deden in totaal elf deelnemers mee, waarvan drie uit Zeeland: Gerard de Groot, Ko Dieleman en Monique Scheele. Scheele doet mee met de hond Falco Schoemaker, die eerder al meedeed aan meerdere wereldkampioenschappen.