Vrachtwagen knalt tegen auto bij Kats, vrouw raakt gewond

Na het ongeluk was de vrachtwagen in de berm beland. De auto is door een bergingsbedrijf meegenomen, maar om de vrachtwagen uit de berm te hale was iets zwaarder materieel nodig. Uiteindelijk is die met een truckbergingsvoertuig eruit getakeld.

File

Door de hulpverlening door ambulancepersoneel en de daaropvolgende berging ontstond er even een file op de N256 bij Kats.