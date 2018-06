Zoekactie naar verdwenen zwemmer bij Neeltje Jans

De zoekactie werd om 14.15 uur opgestart. Rond 15.10 uur werd de zoekactie beëindigd aan de westkant, waar Neeltje Jans grenst aan de Noordzee. Gezien de stroming is het namelijk de verwachting dat de zwemmer zich op dat moment aan de kant van de Oosterschelde moest bevinden.

Geen vermissing doorgegeven

Daar werd daarna nog even doorgezocht, maar ook daarbij werd niemand gevonden. Om 16.45 uur werd de zoekactie beëindigd. Volgens de Kustwacht is er geen vermissing doorgegeven.

Kustwacht zoekt bij Neeltje Jans naar mogelijke drenkeling (foto: HV Zeeland)

Gisteravond en vannacht werd er ook al een zoekactie opgestart. Toen was er bij Cadzand een rode vuurpijl gezien. Normaal gesproken worden zulke vuurpijlen op zee gebruikt om aan te geven dat iemand in of op het water in nood is. Ook bij die zoekactie werd niemand gevonden.

