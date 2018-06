GOES schakelt Silvolde uit en gaat naar finale nacompetitie

Daniel Wissel van GOES in fel duel met Pim Olthuis van Silvolde (foto: Orange Pictures)

GOES, dat een 2-1 voorsprong verdedigde, kende een droomstart. Daniël Wissel opende al na drie minuten de score voor zijn ploeg. De spits rondde af na een voorzet van Tim de Winter. Silvolde moest daarna op zoek naar treffers. Via Blasman kreeg de Gelderse ploeg twee kansjes, maar doelman Meulmeester was beide keren paraat. De grootste kans kwam aan de andere kant toen Wissel oog in oog kwam met de Silvolde-doelman, maar die redde knap op zijn inzet. Toch werd Silvolde voor rust nog één keer echt gevaarlijk. Blasman miste één op één met Meulmeester en hij zorgde er voor dat GOES in de eerste helft geen tegentreffer kreeg

Het kostte dus wat kunst en vliegwerk, maar die 1-0 ruststand werd wel bereikt en de tweede helft was nog geen tien minuten oud toen Frances Kabwe Manengela de lat raakte middels een afstandschot en bijna voor een grotere marge zorgde. In de tegenaanval was opnieuw Blasman gevaarlijk voor de bezoekers, maar zijn inzet belandde op de paal. Twintig minuten voor tijd moest GOES-doelman Meulmeester toch capituleren op een schot van Rick Bouwmeister die de spanning helemaal terug bracht.

Strafschop

Met nog vijf minuten op de klok maakte Jop Dekker een overtreding in het zestienmetergebied waarna de arbiter de bal op de stip legde. Roy Bouwman legde aan voor de 1-2 en kon daarmee een verlenging afdwingen. Maar Meulmeester pakte de inzet van de Silvolde-speler.

GOES hield daarna stand en mag daardoor komende week aantreden in de finale van de nacompetitie om een plek in de Derde divisie. Daarin gaat het spelen tegen Be Quick 1887 uit Groningen. GOES begint donderdag met een thuiswedstrijd.

Later zijn hier beelden van de wedstrijd te zien.

Scoreverloop

1-0 Wissel (3)

1-1 Bouwmeister (71)

Bijzonderheden

Meulmeester pakt een strafschop van Silvolde-speler Roy Bouwman (84)

Opstelling GOES

Meulmeester, Dekker, Jan Paul van Hecke, Tawfik, Klaas van Hecke, De Vlieger (Van de Woestijne/67), De Winter, Hollemans (Rentier/90+2), Kabwe Manengela (Kroon/64), Wissel, Franse