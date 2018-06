Middelburg zingt uit volle borst mee met 190 koren

Toen de inschrijving voor koren in november werd opengesteld, meldden zich in een mum van tijd 300 koren aan om te komen zingen in Middelburg. Maar helaas was er niet voor iedereen plek en moesten er ongeveer 110 koren teleurgesteld worden en traden er verspreid over twee dagen en verschillende locaties een kleine 190 koren op.

Omgeving is grootste trekker

Hans van der Zwan, organisator van VOLkoren, is tevreden. "Het is een fantastisch gevoel dat de formule elke keer weer succesvol blijkt. En wat heel mooi is, is dat we ieder jaar weer groeien met het aantal koren dat zich inschrijft."

Een waterdichte verklaring heeft Van der Zwan niet voor die groei, maar hij vermoedt dat de koren die meedoen of mee hebben gedaan het doorvertellen aan andere koren. Maar ook de entourage van het festival speelt mee; het centrum van Middelburg en de bijzondere locaties waar de optredens plaatsvinden. Behalve op het Abdijplein en de Markt stonden er ook koren in de Nieuwe Kerk en in de crypte onder de kloostergangen van het Abdijcomplex.

Het is nooit goed

Tocht sleutelt Hans van der Zwan samen met de vrijwilligers aan de formule, zodat het weer net iets anders wordt dan vorig jaar en het aantrekkelijk blijft voor de koren om te komen. "Maar de succesformule willen we niet veranderen", zegt hij resoluut. "En dat ieder koor zich kan inschrijven en dat het laagdrempelig is. Er wordt geloot en niet geselecteerd onder de inschrijvingen", legt Van der Zwan uit.

"Ieder koor kan gewoon meedoen. Daardoor kan ieder koor zijn eigen ding doen, zonder dat daar een wedstrijd aan vast zit of een concours." Maar de grootste troef die VOLkoren in handen heeft, is het weer: "Op de een of andere manier hebben we elk jaar mooi weer. Dus we hebben dat geluk."