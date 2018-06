Uitslagen amateurvoetbal zondag 3 juni

(foto: Omroep Zeeland)

Nacompetitie Derde Divisie/Hoofdklasse

GOES gaat naar de finale en speelt tegen donderdag voor het eerst tegen Be Quick 1887 uit Haren. Het Halsteren van de Vlissingse trainer Ruud Pennings is ook door en gaat spelen tegen Quick'20.

Uitslagen

zaterdag 2 juni, returns 1e ronde Be Quick 1887 - Gemert 5-0 GOES - Silvolde 1-1 Quick'20 - Hollandia 2-1 Achilles 1894 - Halsteren* 0-0 (w.n.s.)

Nacompetitie 2e klasse/3e klasse

Philippine blijft door de zege op DESK in de race voor een plekje in de tweede klasse. In de volgende ronde, die zondag 10 juni gespeeld wordt, moet de Zeeuws-Vlaamse ploeg in actie komen tegen SVSSS.

Uitslagen

zaterdag 2 juni, 1e ronde MOC'17 - SVSSS 1-5 Unitas'30* - RBC 5-5 (w.n.s.) DESK - Philippine 3-5 SC Gastel - TSC 1-3

Nacompetitie 3e klasse/4e klasse

STEEN wint na een verlenging van Sprundel en komt in de volgende ronde op zondag 10 juni uit tegen Hontenisse voor een plek in de derde klasse.

Uitslagen

zaterdag 2 juni, 1e ronde Breskens - NSV 2-1 STEEN* - Sprundel 1-0 (w.n.v) SAB - RFC 3-2 SV Reeshof - DIA 3-1 GSBW* - Jong Brabant 6-5 (w.n.v.) EMK - Alem* 2-2 (w.n.s) Schijndel/Wit* - DSC 3-1 (w.n.v.) Hoogeloon - Acht* 1-1 (w.n.s.) BES - Cranendonck 2-3

Nacompetitie 4e klasse/5e klasse

Voor Biervliet is de kans op een plek in de vierde klasse erg klein na de 3-0 nederlaag. Hulsterloo staat er beter voor tegen Vivoo. Volgende week zijn de returns.

Uitslagen