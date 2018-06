Doelman Meulmeester: 'Ik heb ze lekker allemaal de mond gesnoerd'

Meulmeester had het in een wedstrijd zelden zo druk gehad als vanmiddag in de tweede helft. "Dat heb ik misschien nog nooit meegemaakt inderdaad", kijkt Meulmeester terug. "Maar tegen zo'n tegenstander kun je ook niet echt voetballen. Alleen maar lange ballen. Gelukkig zijn we er door gekomen en hebben we ze lekker drie uurtjes terug in de bus gestuurd."

Veel kracht en overal druk zetten

GOES-trainer Rogier Veenstra had juist veel waardering voor de manier waarop tegenstander Silvolde speelde. "Het is gewoon een goede ploeg. Misschien niet wat wij willen zien qua voetbal, maar dit is ook een manier van voetballen. Daar hebben wij moeite mee. En ga er maar aanstaan. Alleen maar lange ballen en ook goede lange ballen, ontzettend goede koppers, veel kracht en overal druk zetten. Als je een ploeg hebt die dat voor elkaar kan krijgen zou ik er misschien ook wel voor kiezen."

Promotie als doel

Ondanks dat de finale is bereikt beseft Veenstra zich goed dat promotie nog ver weg is. "We zijn er nog lang niet, maar ons doel is promoveren naar de Derde divisie. En als dat moet zoals vandaag, dat moet het maar. Het wordt nog een lastig verhaal, maar Be Quick 1887 staat ook niet voor niets onderin de Derde divisie. Ondanks dat het al een heel mooi seizoen is vind ik dat we zeker ook wat te verliezen hebben."

Doelpuntenmaker Daniël Wissel kijkt uit naar de finale van de nacompetitie, maar moet zich nog wel in de tegenstander verdiepen. "Ik weet eigenlijk alleen dat ze uit Groningen komen. Maar de rest komt de komende dagen wel. Ik heb nog nooit in Groningen gevoetbald, dus dat wordt ook weer een unicum."

