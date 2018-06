Deel dit artikel:











Ouders vechten tijdens voetbaltoernooi van hun dochters

Een voetbaltoernooi voor meisjes bij Zeelandia Middelburg is vanmiddag ontaard in een vechtpartij tussen ouders van de meisjes. De voetbalclub betreurt het incident en laat weten dat er niemand is aangehouden.

Handboeien (foto: OZ) De politie meldt op Instagram dat het een vriendschappelijk toernooi was. Waarom de ouders het met elkaar aan de stok kregen is niet bekend.