Zeeland wordt wakker: zoektocht naar drenkeling, GOES naar finale, Middelburg VOLkoren en Vestrock

Kustwacht zoekt bij Neeltje Jans naar mogelijke drenkeling (foto: HV Zeeland)

Grote zoekactie

Rondom Neeltje Jans is vanmiddag gezocht naar een mogelijke drenkeling. Er was een zwemmer gezien in het water aan de Noordzee-kant van Neeltje Jans, maar die was plotseling nergens meer te bekennen. Daarom werd een grote zoekactie gestart, met meerdere reddingsboten van de KNRM en een helikopter van de Kustwacht.

Lees ook:

Daniel Wissel van GOES in fel duel met Pim Olthuis van Silvolde (foto: Orange Pictures)

Goes naar finale

GOES is er in geslaagd een plek in de finale van de nacompetitie te halen. De formatie van trainer Rogier Veenstra had aan een 1-1 gelijkspel genoeg voor de finaleplek. Daarin gaat het spelen tegen Be Quick 1887 uit Groningen.

Lees ook:

190 koren traden dit weekend op in Middelburg (foto: Omroep Zeeland )

Middelburg VOLkoren

Aan evenementen geen gebrek afgelopen weekend. Zo was er bijvoorbeeld een heus Brei- en Haakfestival in Arnemuiden, zongen koren de longen uit hun lijf op Middelburg VOLkoren en laten we vooral Vestrock niet vergeten: het muziekfestival in Hulst trok de afgelopen dagen zo'n 24.000 bezoekers. Nog even nagenieten?

Lees ook:

Bootjes kijken aan de Oosterschelde. (foto: Jaco Verburg via Omroep Zeeland Flickr)

Het weer

Vandaag aan zee hardnekkig grijs, landinwaarts in de loop van de dag een beetje zon. Maxima van 17 graden aan zee tot 21 graden in het oosten. Matige noordelijke wind.