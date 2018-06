'TOP Arnemuiden is niet meer ambitieus genoeg'

Onder Goedkoop werd TOP een stabiele hoofdklasser, maar de ambitieuze trainer wil meer. "Als topsporter mag je daar niet tevreden mee zijn", vindt de 61-jarige trainer. "Je moet altijd nieuwe doelen stellen. In het geval van TOP is dat het hoogste niveau in Nederland. Daarin verschillen de club en ik van inzicht en dan moet je je conclusies trekken", zo verklaart Goedkoop zijn vertrek.

Club wil niet scouten

Om structureel uit te kunnen komen op het hoogste niveau moet TOP volgens Goedkoop de jeugdopleiding verbeteren en het budget verhogen. Bovendien zou TOP moeten gaan scouten op talent bij andere korfbalclubs in de regio. Dat laatste gaat de club te ver. "We zijn een echte familieclub. Spelers halen bij andere clubs ligt gevoelig", zegt bestuurslid Lenneke van Dijke. "Die ambitie staat nog in de kinderschoenen bij TOP. We moeten daar zeker iets mee doen, maar daar is de club nu nog niet klaar voor."

Volgens clubicoon Blaas de Ridder past het weghalen van spelers ook niet bij de Zeeuwse mentaliteit. "Het Zeeuwse korfbalwereldje is klein. We zijn van nature behoudend. Andere clubs zitten er niet op te wachten dat je hun spelers wegkaapt", aldus de Ridder.

Ondanks het verschil van inzicht gaan Goedkoop en TOP met wederzijds respect uit elkaar. De vier kampioenschappen zijn de hoogtepunten in zijn periode in Arnemuiden. "Het tweede seizoen springt er wel uit", vindt Goedkoop. "Daarin lukte alles. Maar ook momenten waarin we terugkwamen na een mindere periode, zoals dit jaar, koester ik."

Tijd voor een andere kijk

"Het is jammer dat Arco vertrekt", zegt TOP-aanvoerder Jeanine Marijs. "Maar aan alles komt een eind. Ik denk dat het goed is dat we na vier seizoenen een nieuw gezicht voor de groep gaan krijgen. Iemand met een andere kijk op korfbal kan er misschien weer wat meer uithalen."

Blaas de Ridder sluit zich daarbij aan. "Hij is de meest succesvolle trainer uit de geschiedenis van TOP, maar nu is het tijd voor vernieuwing."

Wat rest is dankbaarheid voor al het succes dat Goedkoop de club bracht. "Qua niveau zijn we onder zijn leiding enorm gegroeid", vindt aanvoerder Marijs. "En daarnaast heeft hij de club een stuk professioneler gemaakt. Met name het eerste team."

Bestuurslid van Lenneke Dijke: "Met zijn visie en manier van trainen is hij een andere weg ingeslagen met TOP. Hij heeft onze club echt naar een hoger plan getild."