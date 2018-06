Paard in sloot bij 's-Heer Abtskerke

Het paard lag in een diepe sloot. (foto: Hv Zeeland)

Hoelang het dier in de sloot heeft gelegen, is niet bekend. Rond 21.00 uur werd alarm geslagen. Brandweerlieden uit Goes en 's-Gravenpolder rukten uit om hulp te verlenen en wisten het paard met behulp van een dierenarts rond 21.45 uur uit de sloot te trekken.

De brandweer weet het dier op het droge te trekken. (foto: HV Zeeland)

Vanwege de stress sloeg het paard daarna op hol, maar het dier kon snel gevangen worden. Het paard is vervolgens terug naar de wei gebracht.