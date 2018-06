Robot Brutus moet Dow veiliger maken

Dow Chemical heeft wereldwijd miljoenen geïnvesteerd in de robots. De zeven robots die op de locatie in Terneuzen gaan werken, moeten wel worden gedeeld met andere vestigingen in Europa, zoals de fabrieken in Spanje, Duitsland en Engeland.

Van drone tot duikrobot

De robots zijn nodig om aan nieuwe veiligheidseisen te voldoen, die het hoofdkantoor van Dow heeft opgelegd. Vanaf 2025 mag geen enkele werknemer meer een tank, vat of koeltoren in. "Robots zijn uitermate geschikt om koeltorens te inspecteren. We kunnen er met een drone in vliegen, maar we hebben ook een duikrobot tot onze beschikking die het bassin kan inspecteren," legt Peter Voorhans uit. Hij geeft leiding aan het robotteam van Dow.

De roboticamedewerkers zijn de robots nu vooral nog aan het testen, zoals je hieronder kunt zien. Op korte termijn gaan de robots echt aan de slag.

De werknemers zijn blij dat er aan hun veiligheid wordt gedacht. Zij worden niet meer blootgesteld aan gevaarlijke stoffen in koeltorens en vaten. "Bovendien besparen we er geld mee. Normaal moet er voor een inspectie een torenhoge stelling worden gebouwd. Dat is niet meer nodig als we er met een drone in kunnen vliegen," legt werknemer Peter Sparreboom uit.

Nieuwe vacatures

Hij hoeft niet te vrezen voor zijn baan. Het is niet de bedoeling dat een robot zijn plek in neemt, legt zijn baas uit. Voorhans: "We hebben de werknemers juist nodig om de robots te besturen en te onderhouden. Daar worden ze voor bijgeschoold. Bovendien zijn we nog op zoek naar nieuwe mensen met kennis van robotica."

Deze robot heet Brutus, gewoon omdat hij bruut is. " Dennis Bastiaanssen, werknemer Dow

Peter Sparreboom en zijn collega Dennis Bastiaansen vinden de nieuwe gadgets erg leuk. Het team heeft ze zelfs al namen gegeven. Bastiaansen: "Deze robot heet Brutus, gewoon omdat hij bruut is. De andere krijgen ook nog een naam, dat is veel makkelijker dan telkens het typenummer gebruiken." Volgens hem stonden collega's in de rij om te mogen werken met de robots. "Toen er naar gevraagd werd gingen er veel handen omhoog. Het is echt leuk om met ze te werken."