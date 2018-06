I amsterdam inulst?

Op de foto met inulst/inhulst. (foto: Gemeente Hulst)

"Wij spreken in Hulst de h niet uit", legt wethouder Diana van Damme uit Hulst uit."Dus dan kun je 'inulst' lezen, dat doen de meeste mensen ier." De gemeente hoopt dat mensen er selfies van maken en die op internet delen, zodat Hulst meer op de kaart wordt gezet. "Als stad moet je je best doen om te zorgen dat mensen naar Hulst blijven komen. Dit is daar een onderdeel van."

Wethouder Van Damme: 'Beter goed gejat, dan slecht gedaan.'

Het kunstwerk is elf meter lang en 'meer dan een mens hoog'. "Je mag erop staan, tegen of op zitten. Het is, zoals ze dat noemen, 'hufterproof'", vertelt Van Damme. Dat het geen origineel idee is, vindt de wethouder niet erg. "Laat ons eerlijk zijn, beter goed gejat, dan slecht gedaan", lacht Van Damme. "We doen mekaar allemaal na, daar ligt ik niet wakker van."

Het kunstwerk is verplaatsbaar, de gemeente zet het de komende tijd bij verschillende evenementen neer.