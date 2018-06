John Jansen opnieuw trainer bij Delta Sport/EMM

Jansen is geen onbekende voor de handballers, hij is al meerdere seizoenen trainer geweest van zowel Delta Sport als EMM uit Middelburg. En ook van het combinatieteam Delta Sport/EMM.

'Schrijf het maar op in stoepkrijt'

In april 2017 nam de trainer nog afscheid van de club. Toen zei hij al dat hij van een definitief afscheid niet wilde spreken: "Schrijf het maar op in stoepkrijt, ik heb al diverse keren een sabbatical genomen en dan kruipt het bloed toch waar het niet gaan kan."

Delta Sport/EMM werd de afgelopen tijd gecoacht door Wally Houtepen, omdat de vorige trainer, Leon Luijsterburg, al vertrokken was. De club promoveerde onder Houtepen vorige week de 2e divisie van het zaalhandbal.

Jansen is al veertig jaar actief als trainer in het handbal. Hij begon in 1976 als jonge trainer bij GSC uit Goes en was daarna achtereenvolgens actief bij Marathon, Walcheren, EMM , Heerle, Delta Sport, EMM, Heerle, Helius, EMM, Delta Sport, EMM, Groene Ster, Helius, opnieuw EMM, de Zeeuwse jeugd, Orion en nu dus weer Delta Sport.