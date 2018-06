Deze Zeeuwse flitspalen spekken de staatskas het meest

Flitspaal aan de Nieuwstraat bij Draaibrug (foto: Google Streetview)

Op een goede tweede plaats in Zeeland komt de flitspaal aan de N57 bij Serooskerke op Schouwen-Duiveland met 6139 bekeuringen.

Ga met de muis over onderstaande kaart om per paal de score te zien. Enkele palen registreren niet alleen een te hoge snelheid, maar ook of iemand door rood licht rijdt. Dan is dat aantal apart vermeld. Indien er geen verkeerslichten zijn, wordt er geen getal genoemd.

Door de trajectcontrole in de Westerscheldetunnel kregen de eerste maanden van dit jaar 3.579 mensen post van het Centraal Justitieel Incassobureau.

Alle cijfers zijn afkomstig van het ministerie van Justitie en Veiligheid.