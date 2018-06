ZorgSaam boekt 2,3 miljoen winst

Operatiekamer ziekenhuis ZorgSaam (foto: Omroep Zeeland)

Er is twee keer zoveel geïnvesteerd als het jaar ervoor, 9,2 miljoen euro. In 2016 was dit nog 4,8 miljoen. In het ziekenhuis is een nieuwe mammograaf voor borstfoto's en een nieuwe MRI gekomen. Woon-zorgcentrum Antonius in Kloosterzande heeft een nieuwe vleugel gekregen en in Oostburg zijn de seniorenkliniek en het gezondheidscentrum geopend. Het ziekenhuis heeft meer nieuwe medewerkers in dienst genomen, er zijn nu 114 meer arbeidsplaatsen. Verder is er geïnvesteerd in computerprogramma's.

De winst van 2,3 miljoen euro (op een omzet van 207 miljoen euro) komt grotendeels uit de ouderenzorg. Er is meer thuiszorg geleverd en streng gelet op de budgetten.

Jaarcijfers ZorgSaam

Jaar Resultaat in miljoenen euro's 2017 2,3 2016 6,4 2015 1,5 2014 - 25

Ziekenhuis ZorgSaam wil de komende periode blijven investeren. De patiëntenkamers worden vernieuwd. De nieuwe kamers worden gemoderniseerd en zullen ook minder bedden per kamer gaan tellen. Ook de poliklinieken, die nog niet zijn verbouwd, zullen dit jaar worden aangepakt.

Nieuwe vleugel

Verder wil het ziekenhuis investeren in een nieuwe sterilisatieafdeling en nieuwe operatiekamers. De huidige operatiekamers zijn dertig jaar oud. Die zijn tussentijds wel telkens vernieuwd, maar een nieuw operatiecomplex maakt het straks mogelijk om op een efficiëntere manier te gaan werken. In 2020 moet de nieuwe afdeling worden opgeleverd.

ZorgSaam (foto: Omroep Zeeland)

ZorgSaam is per 1 januari 2017 gefuseerd met ouderenzorgorganisatie Curamus uit Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Een fusie met het noodlijdende Warmande uit West-Zeeuws-Vlaanderen staat op stapel.

ZorgSaam is nu de grootste zorgorganisatie van Zeeland, die in heel Zeeuws-Vlaanderen thuiszorg, verpleeghuiszorg en ziekenhuiszorg aanbiedt, en wordt na de overname van Warmande nog groter. Daar wordt de komende tijd verder op in gezet: zorg op alle niveaus met soepele overdrachten.