Na het feesten is het opruimen op Vestrock

De grote opruimactie op het festivalterrein van Vestrock in Hulst is in volle gang. Tenten, podia, biertaps en eetkraampjes worden in een rap tempo gedemonteerd.

Het grasveld, waar vele duizenden bezoekers de afgelopen drie dagen liepen en genoten van muziek, drank en eten, ziet er wonderwel netjes uit, alsof er helemaal geen festival is geweest. Volgens één van de vrijwilligers komt dat omdat mensen van de Deton elke avond als het programma is afgelopen plastic, karton en alle andere troep opruimen. Vestrock 2018 Het muziekfestival Vestrock in Hulst trok de afgelopen dagen zo'n 24.000 bezoekers. Op het festival waren optredens van onder meer Rowwen Hèze, Kraantje Pappie en Blaudzun. Lees ook: Dit was Vestrock 2018, bekijk hier de hoogtepunten