Engelse bom tot ontploffing gebracht

De bom werd vanmorgen door de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) van Rilland naar Vrouwenpolder vervoerd.

Niet gevaarlijk

De bom is al in maart gevonden op het bouwterrein van TenneT bij Rilland langs de A58, maar leverde geen direct gevaar op voor de omgeving. Dat komt mede doordat er in de wijde omgeving geen huizen staan.

Wel zijn er na de vondst direct een aantal veiligheidsmaatregelen genomen. Zo is er een terp van zand aangelegd, is het terrein afgezet en is er 24 uur per dag bewaking.

De omgeving van de bom is veilig gemaakt. Onder meer door de aanleg van een terp. (foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: