Deel dit artikel:











Fietsen op... het strand!

Langs de hele West-Zeeuws Vlaamse kust kan er gefietst worden over de duinen en dijken, behalve een stukje bij Nieuwvliet. VVV-Zeeland en Impuls Zeeland willen nu onderzoeken of er ook over het strand gefietst zou kunnen worden.

Fietsen in de duinen bij Breskens (foto: Heleen van de Voorde-Jansen) Langs de kust van West Zeeuws-Vlaanderen kunnen mensen voor een groot deel bovenop de dijk fietsen. Maar vlakbij Nieuwvliet moeten ze samen met ander verkeer binnendijks fietsen. Het idee is nu om daar een stuk fietspad aan te leggen op het strand. Dat zou voor het eerst zijn, misschien zelfs wel in de hele wereld volgens de VVV. Er zijn allerlei praktische vragen: hoe leg je een al dan niet verplaatsbaar fietspad aan op het strand? Kan het pad het hele jaar blijven liggen of moet het flexibel zijn zodat het weggehaald kan worden in het stormseizoen? Een traditioneel fietspad? Ook naar de vorm van het fietspad wordt onderzoek gedaan. Moet het een traditioneel fietspad op een unieke locatie worden of een eye-catcher? En wordt er gekeken naar het materiaal en de ligging: zwevend boven het strand, op het strand of zelfs verzonken. Bij het onderzoek zijn ook Waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat betrokken. Hoe en wanneer het onderzoek wordt uitgevoerd, is nog niet bekend.