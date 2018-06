Nieuwe sluis Terneuzen: Made in China

De bruggen en deuren worden in China gebouwd (foto: VNSC)

Hoeveel euro de order in China waard is, is niet bekend. Het gaat om twee basculebruggen, die qua design veel zullen lijken op de bestaande (maar kortere) bruggen over de Westsluis. Opzettelijk, om ervoor te zorgen dat het sluizencomplex zich als een eenheid presenteert. Met hetzelfde konvooi worden er ook nog eens vier mega-sluisdeuren verwacht met de sticker "Made in China". Twee sluisdeuren moeten permanent in gebruik zijn en iedere deur heeft naast zich (zie illustratie) ook een reserve-deur.

Hollandia Kloos

Deze miljoenenorder betekent dus géén werkgelegenheid voor constructiebedrijven in Nederland of Vlaanderen, ook al betaalt Vlaanderen veruit het grootste deel van de ruim 900 miljoen euro. De nieuwe bruggen over de huidige Westsluis, bijvoorbeeld, zijn nog gebouwd door Hollandia Kloos in Krimpen aan de IJssel.