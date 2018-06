Slavernijmuseum moet naar Zeeland

Beide heren reageren op het initiatief van de gemeente Amsterdam om een commissie in te stellen die moet onderzoeken of er een Slavernijmuseum in de hoofdstad kan komen en hoe dat er uit zou kunnen zien. "Er moet sowieso meer aandacht komen voor de slavernij", zegt Ralf. "Er zijn in Nederland meer dan 750 musea over bijvoorbeeld kunst en cultuur, maar er is niks over slavernij".

Meer dan een museum

Ralf maakt zich al jaren hard voor een slavernijmuseum. Of een kennis- en onderzoekscentrum over slavernij, zoals hij het zelf noemt. "Ik hoef geen voorwerpen te zien waar mijn voorouders in zijn gevangen, maar ik wil hun namen kunnen lezen en ik wil dat er onderzoek wordt gedaan naar de mechanismen die slavernij teweeg hebben gebracht."

Want die mechanismen zijn vandaag de dag nog steeds aanwezig, volgens Ralf. "In een ander jasje. Uitsluiting, het etnisch profileren, de achterstand van de jongeren op scholen. Wat gaan we er aan doen? Er kunnen dan onderwijsprogramma's gemaakt worden om hun positie te verbeteren," legt Ralf uit.

(foto: Zeeuwse Archief)

Zeeuwse slavenschepen

Volgens Paesie zijn Vlissingen en Middelburg historisch gezien betere plaatsen voor een slavernijmuseum dan Amsterdam. "Zeeland heeft een geschiedenis van slavenhandel. Bijna de helft van alle Nederlandse slavenschepen kwam uit Zeeland. Specifiek uit Vlissingen en Middelburg, dus zou het hier wel op zijn plaats zijn."

Daarnaast is er volgens de maritiem historicus een 'mooi archief' van de Middelburgsche Commercie Compagnie (MCC) in de bibliotheek van het Zeeuws Archief in Middelburg. "Dus al het onderzoek dat we kunnen doen in archivale bronnen, kunnen we hier in Middelburg doen".

Ralf hoopt dat er voor 2025 een slavernijcentrum is. Hijzelf is zeeman en heeft naar eigen zeggen niet genoeg verstand van 'de museale wereld' om het zelf voor elkaar te krijgen. "Ik ben meer de aanjager en deskundigen moeten er mee verder gaan. Ik wil natuurlijk wel graag in de Raad van Advies om wat mijn steentje bij te dragen", besluit hij.