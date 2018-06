Deel dit artikel:











Bevelandse woningcorporaties onderzoeken fusie

De Bevelandse woningcorporaties RWS partner uit Goes en R&B Wonen uit Heinkenszand onderzoeken of ze kunnen fuseren. Hoewel er nu geen noodzaak is om te fuseren, denken beide corporaties dat het voor de toekomst beter is om groter te worden.

(foto: Omroep Zeeland) Aanleiding voor een mogelijke fusie is nieuwe wetgeving, het verduurzamen van de huurwoningen en extra belastingmaatregelen. "Daardoor wordt ons werk steeds moeilijker, terwijl tegelijkertijd de vraag naar sociale huurwoningen niet afneemt", vat Peter Bevers, directeur van R&B Wonen, het samen. Groter en beter Een fusie levert volgens Maarten Sas van RWS partner naast een financiële besparing vooral voordelen op. Zo kunnen de corporaties in de toekomst samen grotere projecten uitvoeren en daarmee de regio bereikbaar en betaalbaar houden. Voor medewerkers biedt de fusie vooral voordelen op het gebied van expertise en capaciteit die dan in een bedrijf samenkomen. "Hierdoor zijn we minder kwetsbaar en hebben medewerkers meer ontwikkel- en carrièrekansen", legt Sas uit. Het onderzoek duurt nog tot het einde van dit jaar. Mocht de fusie doorgaan dan zal dat in de loop van 2019 zijn.