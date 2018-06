Nacompetitieheld Van Hoorn blijft bescheiden

Van Hoorn kwam zaterdag rond de 75e minuut in het veld bij Hoek en amper twee minuten later zorgde hij voor het beslissende doelpunt. "Ik had me voorgenomen om precies te doen wat trainer Jannes Tant aan me had gevraagd. Ik focuste me met name op mijn verdedigende taak en dat was het bijstaan van Zinho Chergui. Maar bij mijn eerste balcontact scoorde ik. Ik wist niet wat me overkwam. Iedereen vloog naar me toe. Toen besefte ik me pas hoe cruciaal deze goal voor Hoek kon zijn."

Brian van Hoorn krijgt de laatste instructies van trainer Jannes Tant (foto: Omroep Zeeland)

Kippenvel

Vader Erwin van Hoorn twijfelde aanvankelijk of hij al dan niet zou afreizen naar Spijkenisse, maar besloot toch te gaan. Achteraf heeft hij daar geen moment spijt van gehad. Sterker nog, hij had het debuut van Brian voor geen goud willen missen "Het was heel bijzonder om mijn zoon te zien scoren bij zijn debuut voor Hoek 1. Dat was gewoon prachtig. Ik kreeg er kippenvel van."

Brian van Hoorn kijkt samen met vader Erwin terug naar de wedstrijd (foto: Omroep Zeeland)

Dinsdag reist de selectie van Hoek naar Amsterdam, waar de amateurs van Ajax de volgende tegenstander zijn in de nacompetitie. Van Hoorn zit weer bij de selectie, maar heeft weinig illusies voor zijn toekomst als speler van het eerste elftal van Hoek. "Tegen Ajax mag ik mee, maar ik zie mezelf volgend seizoen gewoon weer spelen voor Hoek 2. Ik heb het daar prima naar mijn zin en dat is voor mij het belangrijkste."

