Dode bij ongeval met zitmaaier

Rond 18.00 uur werd de politie gealarmeerd dat een voorbijganger een man in de sloot had gevonden onder een grasmaaier. De melder vermoedde dat het slachtoffer toen al was overleden.

Hulpdiensten konden bij aankomst niks meer betekenen voor het slachtoffer. In eerste instantie was er ook een traumahelikopter opgeroepen.

Het gaat vermoedelijk om de bewoner van het aangrenzende erf die bij de slootkant het gras aan het maaien was. Op de plek van het ongeval is een forensisch onderzoeksteam bezig met het onderzoek.