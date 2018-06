Zwerfvuil grootste ergernis schooljeugd Middelburg

Bovenaan de lijst staat afvaloverlast. Maar ook verkeersproblemen, armoede onder kinderen en het tekort aan stadstuintjes houden de kinderen bezig.

'Gewoon meer afvalbakken neerzetten'

"De onderwerpen die de kinderen aandragen waren niet nieuw maar wel duidelijker neergezet", zegt Bert Kollen, raadslid van het CDA. Bovenaan de lijst staat afvaloverlast. Maar ook verkeersproblemen, armoede onder kinderen en het tekort aan stadstuintjes houden de kinderen bezig."Het was ook erg positief om te horen dat de kinderen goede oplossingen hebben en ook zelf willen helpen bij het oplossen van problemen."

Kollen is ervan overtuigd dat aan sommige problemen ook iets gedaan kan worden. "Zwerfafval is gewoon een groot probleem maar als dat op bepaalde plekken meer gebeurt, dan moeten daar meer afvalbakken neerzetten, dat doen we gewoon."

Verkeersdeskundige

Ook de verkeersproblemen moeten worden opgelost. Kollen heeft aan de basisschoolleerlingen beloofd dat hij deze gaat bespreken met de lokale verkeersdeskundige. Ook gaat hij vragen of een deskundige langs gaat op basisschool de Aventurijn. Daar gaven leerlingen aan dat bij de gymzaal veel ouders parkeren en er zo een onveilige situatie ontstaat.