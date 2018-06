Deel dit artikel:











Eerste editie rollatorloop smaakt naar meer

In Hulst is vanmiddag voor de eerste keer een rollatorloop gehouden. De loop is een initiatief van Stichting Hulst voor Elkaar en zorginstelling Tragel die met deze loop de deelnemers tegemoet wilden komen: "Voorgaande jaren werd de rollatorloop altijd gehouden in het Olympisch Stadion in Amsterdam, maar voor veel cliënten van Tragel werd dat te ver en haakten veel mensen af", zegt organisator Marc de Haas.

Aan de eerste Zeeuws-Vlaamse editie van de rollatorloop deden ruim 40 mensen mee. De deelnemers liepen een afstand van 400, 800 of 1600 meter onder begeleiding van de studenten van Scalda, die een maatschappelijk stage liepen. Tweede editie Wethouder Jean Paul Hageman die het startschot gaf voor de loop, liet al weten graag een tweede editie van de loop te zien in de gemeente, met ook andere Zeeuwse deelnemers. Na afloop kregen alle deelnemers een medaille en een optreden van volkszangeres Tina Rosita. Zij is immens populair onder de cliënten van Tragel.