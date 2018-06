Hoek traint voor finale nacompetitie: 'Wie angst heeft, krijgt slaag'

Hoek dwong zaterdag een plek af in de finale van de nacompetitie in een slijtageslag tegen Spijkenisse. Hoek had nogal wat personele problemen voorafgaand aan dit duel, er ontbraken zeven spelers. In de finale ontmoet Hoek de amateurs van Ajax, morgen spelen ze eerst de uitwedstrijd in Amsterdam. Zaterdag is de return in Hoek.

Geen angst hebben

Trainer Jannes Tant kan bij winst van Ajax nog altijd afscheid nemen met een promotie, hij vindt dat Hoek thuishoort in de Derde divisie. Hij is zeker niet bang van Ajax. "In de voetballerij mag je geen angst hebben", zegt hij. "Want wie angst heeft, krijgt slaag..."

