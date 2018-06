Waarom supermarkt voor de zoveelste keer een andere naam krijgt

In 1931 begon de familie Vader in Middelburg een kruidenierswinkeltje. Na de oorlog werd de winkel onderdeel van de MeerMarkt. De familie breidde uit naar Vlissingen en Kouderke. Daar prijkte de naam Golff en later EMTÉ aan de gevel. "En van die naam nemen we binnenkort weer afscheid", zegt Willem-jan Vader, winkelmanager van de vestiging in Vlissingen.

EMTÉ is namelijk overgenomen door een samenwerkingsverband van winkelketens Jumbo en Coop. De twee winkels van de familie Vader worden hoogstwaarschijnlijk Jumbo. Echt zeker weten, doen ze dat pas in juli.

Alle schappen en koelingen moeten eruit. " Willem-jan Vader, supermarkteigenaar EMTÉ in Vlissingen.

Bij een naamswijziging komt meer kijken dan alleen een nieuw logo ophangen. "Vanuit Golff naar EMTÉ veranderde er niet zo veel, alleen de prijzen van de producten. De overgang naar Jumbo is veel groter. De winkel moet compleet in de stijl van Jumbo worden aangekleed, we hebben nog wel wat vrijheid, maar niet zoveel als bij de EMTÉ."

Vlissingse supermarkt: Van MeerMarkt naar Golff, van Golff naar EMTÉ, van EMTÉ naar Jumbo. (foto: Omroep Zeeland)

En dus wacht de winkel een grote verbouwing. "Alle schappen en koelingen moeten eruit. Het is een behoorlijke investering die we moeten doen." Voor klanten is het dan ook weer even wennen om de weg door de winkel te vinden. "Toch zijn we er wel blij mee. De Jumbo heeft een groter assortiment dan de EMTÉ en dat past beter bij onze klanten in Vlissingen."