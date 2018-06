Zeeland wordt wakker: Fitte voetballers, naamsverandering supermarkten en dodelijk ongeval

Bij het ongeluk kwam de bestuurder van de grasmaaier om het leven (foto: HV Zeeland)

Dodelijk ongeval

Gisteren is aan het begin van de avond een man omgekomen bij een ongeluk met een zitmaaier. Het slachtoffer en tevens bewoner van het aangrenzende huis was vermoedelijk bij de slootkant het gras aan het maaien toen hij omviel en onder de maaier terechtkwam.

Hoek juicht nadat Brian van Hoorn de club naar de finale van de nacompetitie heeft geschoten (foto: Orange Pictures)

Ajax - Hoek

HSV Hoek heeft voldoende fitte spelers om vanavond de finale van de nacompetitie te spelen tegen de amateurs van Ajax in Amsterdam. De selectie van Hoek werkte gisteravond een lichte training af.

Familie Vader ziet hun supermarkt opnieuw van naam veranderen (foto: Omroep Zeeland )

Verandering supermarkten

De familie Vader die eigenaar is van de EMTÉ-filialen in Vlissingen en Koudekerke moeten binnenkort voor de zoveelste keer van naam veranderen. De supermarktketen EMTÉ is overgenomen door de ketens COOP en Jumbo en houdt op te bestaan. De supermarkten van de familie Vader in Vlissingen en Koudekerke gaan hoogstwaarschijnlijk verder onder de vlag van de Brabantse supermarkt Jumbo.

Scheepvaart op de Westerschelde bij Waarde bij zonsondergang (foto: Ria Overbeeke )

Het weer

Vanochtend is het op de meeste plaatsen in de provincie bewolkt. Vanmiddag gaat het vanuit het oosten opklaren, uiteindelijk komt de zon steeds vaker tevoorschijn. Het wordt 16 of 17 graden aan zee, tot 19 à 20 graden in het zuidoosten van Zeeuws-Vlaanderen. De wind is matig uit noordelijke richtingen.