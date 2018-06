Zeeuws Elftal strikt opnieuw profclub als tegenstander

Steve Schalkwijk legt aan voor een strafschop namens het Zeeuws Elftal tegen Willem II (foto: Paul ten Hacken)

De wedstrijd wordt op woensdag 4 juli gespeeld (aanvang 19.30 uur) op Sportpark 't Bermpje in Philippine. Voor het Zeeuws Elftal is hiermee het zomerprogramma rond.

Zeeuws Elftal

programma woensdag 4 juli Zeeuws Elftal - KV Oostende 19.30 uur, Philippine zaterdag 7 juli Zeeuws Elftal - Feyenoord 17.00 uur, Middelburg donderdag 12 juli Zeeuws Elftal - AZ 19.30 uur, Bruinisse

"Met deze wedstrijd tegen Oostende in Philippine wordt onze ambitie om ook in Zeeuws-Vlaanderen te spelen ingevuld. Samen met de wedstrijden tegen Feyenoord en AZ hebben we dit seizoen een mooie spreiding over de provincie. Daarmee voldoen we aan een van onze doelstellingen", zegt Kees Roelse, voorzitter van de Stichting Zeeuws Elftal, die de duels organiseert.

Om de wedstrijden en organisatie in goede banen te leiden werkt de Stichting Zeeuws Elftal samen samen met de voetbalclubs Philippine, Zeelandia Middelburg en Bruse Boys.

De Stichting Zeeuws Elftal organiseert wedstrijden tegen profclubs uit binnen- en buitenland voor het Zeeuws Elftal en Jong Zeeland (t/m 23 jaar). Hiervoor worden de beste Zeeuwse amateurvoetballers geselecteerd.

KV Oostende

KV Oostende eindigde het afgelopen seizoen op de elfde plaats in de Jupiler Pro League in België. Bekende spelers bij de club zijn Nicolas Lombaerts (oud-international en oud-speler van FC Zenit) en Richairo Zivkovic (oud-speler FC Groningen, Ajax, Willem II en FC Utrecht). Coach van Oostende is Adnan Custovic uit Bosnië-Herzegovina.