Dader beroving en pinfraude gezocht

De Aldi in Axel waar de vrouw op 20 januari beroofd werd van haar portemonnee. (foto: Google Maps)

Een vrouw was op 20 januari boodschappen aan het doen in de Aldi aan de Tuinstraat in Axel toen ze van haar portemonnee beroofd werd. Niet veel later pinde een onbekende vrouw ruim 1.200 euro met de bankpas van het slachtoffer.

De politie weet nog niet wie de dader is en is op zoek naar getuigen. Wie de vrouw op de bewakingsbeelden herkent die vanavond in het programma getoond worden, kan contact opnemen met de politie.