Hoe veilig is duiken in Zeeland?

Overzicht van dodelijke duikongevallen in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Van Rees Vellinga is directeur en arts bij het Medisch Centrum Hyperbare Zuurstoftherapie (MCHZ). Per jaar vinden er jaarlijks naar schatting 800.000 duiken plaats in Zeeland. Van Rees Vellinga krijgt ongeveer vijftien duikers per jaar die behandelt moeten worden in de zuurstoftank.

Met 800.000 duiken per jaar zijn er in acht jaar meer dan zes miljoen duiken geweest in de Zeeuwse wateren. In die periode zijn elf duikers om het leven gekomen.

Het medisch centrum zit in de kelder van het ADRZ in Goes. Het is een van de drie plaatsen in Nederland waar duikers kunnen worden behandeld in een zuurstoftank onder druk. Als duikers te snel van te grote diepte naar de oppervlakte komen, kunnen er stikstofbelletjes vormen in het lichaam. De duiker kan daardoor uitval krijgen.

Door de duiker in de tank te stoppen kan de druk worden opgevoerd en zuurstof worden toegediend. De belletjes moeten daardoor oplossen. De tank wordt ook gebruikt voor mensen die wonden hebben die niet goed helen.

In het weekend te druk

David Wassing uit Veendam is voorzitter van DOSA (DuikOngevallen, Statistiek en Analyse). Die stichting houdt duikstatistiek bij op de website www.duikongevallen.nl. De stichting is onafhankelijk voor en door duikers en heeft als missie om het duiken veiliger te maken door duikers van elkaars fouten te laten leren. En er wordt wat afgedoken in Zeeland. "Als ik in Zeeland ga duiken, ga ik altijd doordeweeks", zegt Wassing. In het weekend is het volgens hem hier te druk.

Twee duikers komen om bij Scharendijke Op zaterdag 26 mei komen twee duikers niet terug van hun duik naar het wrak Le Serpent. Een restauranthouder sloeg die avond om 22.30 uur alarm toen de mannen hun autosleutel - die ze eerder die dag bij hem hadden afgegeven - nog steeds niet hadden opgehaald. Er kwam dezelfde avond een zoekactie met meerdere reddingsboten, duikers en helikopters. Dat leverde toen niks op. 24 uur later werd toen het lichaam van een van de duikers door de marine in het wrak gevonden. Een dag later werd het lichaam van de tweede duiker in het wrak gevonden.

Duikers nemen allerlei veiligheidsmaatregelen. Zo moeten ze een brevet halen, nemen ze apparatuur zoals een boei bij zeeduiken en duiken ze met het buddysysteem. Dat betekent dat duikers met zijn tweeën het water in gaan zodat ze elkaars veiligheid in de gaten kunnen houden. Het komt ook bijna nooit voor dat twee duikers samen omkomen.

David Wassing kan zich maar een eerder voorbeeld herinneren. In 2011 komen twee duikers om het leven uit Noord-Holland tijdens een duik in Duitsland. Het komt vaker voor dat één duiker in de problemen komt en dat dan zijn buddy alarm slaat.

David Wassing over de duikongevallen

De politie onderzoekt de dood van de twee duikers. Zo moet de vraag worden beantwoord wat er in het duikwrak Le Serpent is gebeurd en hoe het kon gebeuren dat beide duikers daar het leven lieten. Tot de politie met de onderzoeksresultaten naar buiten komt, blijft het speculeren.

