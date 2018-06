Middelburg ruimt asbeststukjes Park Toorenvliedt op

Algemene archieffoto van Park Toorenvliedt uit 2014 (foto: Yvonne van Scheppingen via Omroep Zeeland Flickr)

Tijdens het onderhoud werd de grond geëgaliseerd, de slootkanten opgeschoond en het hele terrein - zo'n 300 vierkante meter - doorgespit. Een lid van een groenvereniging ontdekte vervolgens dat er bij het spitten afval naar boven was gekomen en attendeerde de gemeente.

Asbestverdachte stukjes

Naast plastic, metalen en hout werden er ook een paar asbestverdachte stukjes aangetroffen. Onderzoek bevestigde dat het om asbesthoudend materiaal ging. Volgens de gemeente gaat het om een beperkte hoeveelheid en zijn de risico's gering. Doordat het terrein slecht toegankelijk is, heeft de gemeente geen tijdelijke maatregelen getroffen.

Vandaag wordt het terrein opgeschoond door een aannemersbedrijf. Vervolgens wordt het opnieuw ingezaaid. Meer onderzoek naar asbest die mogelijk onder de grond ligt, is niet nodig, legt een medewerker van de gemeente uit. "Dan kan je half Middelburg afgraven. We willen geen risico's veroorzaken. Zolang het niet bovengronds ligt en er geen contact mogelijk is, zijn er ook geen risico's."