Negen Zeeuwse prostituees stappen uit het vak

Stoppen met het 'oudste beroep ter wereld' is vaak niet makkelijk (foto: Pixabay)

Naar schatting werken in heel Zeeland zo'n 75 vrouwen legaal in de prostitutie bij 19 clubs en escortbedrijven. De politie ziet echter een verschuiving naar illegale prostitutie. Het aantal illegale sekswerkers is lastig te traceren, maar wordt geschat op 200 tot 250 in onze provincie.

Uit het vak stappen

De GGD Zeeland krijgt subsidie in het kader van de landelijke Regeling uitstapprogramma prostituees. Met het uitstapprogramma krijgen prostituees de mogelijkheid om onder begeleiding uit het vak te stappen.

Het RUPS project wordt nog met één jaar verlengd daarna komt er structurele financiering vanuit de rijksoverheid. Volgens de GGD Zeeland zijn de resultaten van het uitstapprogramma volgens verwachting.

Stoppen met prostitutie blijkt vaak een langdurig en moeizaam proces. Vaak is er sprake van allerlei problemen zoals weinig opleiding, psychische problemen of verslavingsproblematiek.