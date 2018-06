Route Kustmarathon wordt aangepast: geen bossen meer

Boswachterij Westerschouwen (foto: Laura Knol)

Kosten vormen het grootste probleem, vertelt Lievense. Eerder meldde de organisatie al niet van plan te zijn om te gaan betalen voor het gebruik van het bos. Staatsbosbeheer wil kosten in rekening brengen voor de handhaving van het gebied waar evenementen doorheen gaan.

Extra stuk over het strand

In de gesprekken die volgden, gaf Staatsbosbeheer aan de Kustmarathon tegemoet te willen komen met sponsoring. Staatsbosbeheer wilde dan wel zeggenschap hebben. "Als sponsors gaan zeggen 'dit mag wel en niet', daar kan ik me niet vinden", legt Lievense uit. Dus hebben we besloten de bossen te mijden."

In plaats van het stuk bos bij Westenschouwen wordt naar Burghsluis gelopen. Op Walcheren verdwijnt het stuk door de Manteling. De route loopt nu zo'n 500 à 600 meter door over het strand. "Dat moet kunnen, tegenwoordig wordt het allemaal zwaarder met die trails", verklaart Lievense. De Kustmarathon vindt dit jaar op 6 oktober plaats.

