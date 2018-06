Gemeente Veere voorlopig zonder college

Alleen Chris Maas en burgemeester Van der Zwaag zijn nu nog over, en dat is volgens de grondwet te weinig om een volwaardig bestuur te vormen.

Vanaf 1 juni treedt burgemeester Van der Zwaag op als 'het college'. In de praktijk betekent dit dat hij de lopende zaken samen met de overgebleven wethouder Maas oppakt, maar de politieke gevoelige zaken laat liggen.

CDA-wethouder René Molenaar had al eerder aangegeven te stoppen als wethouder. Hij heeft per 1 juni een nieuwe baan. Wethouder Jaap Melse legde zijn functie neer naar aanleiding van de uitkomst van een onderzoek naar zijn integriteit. De wethouder van SGP/ChristenUnie werd beschuldigd van belangenverstrengeling.

Artikel 42 in de gemeentewet

1. Na de verkiezing van de leden van de raad treden de wethouders af op het moment dat de raad ten minste de helft van het met inachtneming van artikel 36 bepaalde aantal wethouders heeft benoemd en deze benoemingen zijn aangenomen.

2. Indien zoveel wethouders hun ontslag indienen of worden ontslagen dat niet ten minste de helft van het met inachtneming van artikel 36 bepaalde aantal wethouders in functie is, treedt de burgemeester in de plaats van het college totdat dit wel het geval is.