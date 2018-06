Super de Boer, KonMar en C1000. Wie kent deze supermarkten nog?

Ook supermarkt Konmar is al enige tijd uit het Zeeuwse straatbeeld verdwenen (foto: Omroep Zeeland)

De volgende in het rijtje waar Zeeland afscheid van neemt is EMTÉ. De supermarktketen is in maart overgenomen door gelegenheidsconsortium van Jumbo en Coop. Zo'n overname is niet nieuw. Eerder gingen onder meer al A&P, C1000, Golff, Konmar, MeerMarkt, Super de Boer, Végé en ViVo op in grote concerns.

Opkomende discountwinkels

Volgens supermarktdeskundige Joop Holla van GfK Nederland zijn ze onvermijdelijk: "Het is een kostenbesparing. Supermarkten zoeken naar schaalvergroting, zodat ze voor meer winkels kunnen inkopen. Bovendien staan ze zo sterker tegen de opkomende discountwinkels uit het buitenland zoals Aldi en Lidl."

Volgens Holla heeft een supermarktovername veel impact op een winkel. Niet alleen het uiterlijk van de supermarkt verandert. "Een overname van een groot concern zorgt niet altijd voor verbetering. Klanten kunnen wegblijven omdat ze niets bij het nieuwe merk voelen. Elk concern communiceert anders naar de klant. De ene winkel is meer op aanbiedingen gericht, de andere winkel op service."

Bovendien moeten supermarkten zelf flink investeren om aan de nieuwe winkelformule te voldoen. Toch kan het ook kansen bieden, bijvoorbeeld uitbreiding van de winkel en verruiming van het assortiment.

Coop nieuwe naam in Zeeland

Zeeland krijgt een nieuwe winkel voor EMTÉ terug: Coop. Ook heeft onze provincie een eigen regionale supermart, namelijk de Agrimarkt. Toch vreest Holla ervoor dat we in de toekomst nog minder te kiezen hebben: "De kans is aanwezig dat de keuze steeds minder wordt."

