Let op: vanavond en vannacht is de Westerscheldetunnel dicht

Westerscheldetunnel een nacht afgesloten (foto: NV Westerscheldetunnel)

Eén keer per jaar wordt er groot onderhoud aan de Westerscheldetunnel en de tunnelweg verricht. Alle onderhoudswerkzaamheden waarvoor het nodig is dat de tunnel volledig autovrij is, worden opgespaard en in deze nacht uitgevoerd.

Vannacht wordt bijvoorbeeld het volledige elektrische systeem nagekeken, omdat het mogelijk is om de spanning er even af te halen. Ook wordt het asfalt gecontroleerd en waar nodig gerepareerd. De belijning en de borden worden schoongemaakt, lampen gecontroleerd, muren gewassen, straatkolken gereinigd en schades gerepareerd. In totaal zijn er minimaal 150 mensen aan het werk in en rond de tunnel vannacht.

Grote rampenoefening

Behalve het onderhoud, is er ook een grootschalige rampenoefening voor de calamiteitenorganisatie van de tunnel en de politie, brandweer en ambulance.