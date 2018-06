OM in beroep tegen schrappen meldplicht voor Volkert van der Graaf

Volkert van der Graaf Verlaat de rechtbank na afloop van het kort geding (foto: ANP)

Het OM is het oneens met de manier waarop de rechter de rapportages van de deskundigen over Van der Graaf heeft geïnterpreteerd. Het is nog niet duidelijk wanneer het zogenoemde spoedappel wordt behandeld.

Emigreren

Van der Graaf moest zich sinds zijn vrijlating in 2014 om de drie weken melden. Hij wilde daar vanaf omdat hij wil emigreren.

Het Om vindt dat

