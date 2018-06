Naar deze supermarkt gaan Zeeuwen het meest

Lidl heeft grootste klantenbestand in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Op de derde plek staat supermarktketen Aldi. Opmerkelijk is dat in de rest van Nederland, Albert Heijn op nummer één staat.

Ons bin zuunig?

De goedkopere discountwinkels Lidl en Aldi hebben in Zeeland relatief meer klanten dan in de rest van Nederland. De Zeeuwse supermarkt Agrimarkt staat op de zesde plek.

In Zeeland scannen 250 panelleden dagelijks de boodschappen voor GfK Nederland. Gemiddeld bezoekt een huishouden per jaar circa vier verschillende supermarkten. 75,2 procent van de panelleden heeft in 2017 tenminste één keer boodschappen gedaan bij Lidl. Nettorama heeft vestigingen net buiten de provincie, waar een enkele Zeeuw weleens boodschappen doet.

Klantenkringen supermarkten

Supermarkt Zeeland Totaal Nederland 1. Lidl 75.2 68.5 2. Albert Heijn 75.0 85.7 3. Aldi 71.8 54.8 4. Jumbo 69.7 69.6 5. EMTÉ 45.0 14.3 6. Agrimarkt 32.4 1.6 7. DIRK 18.9 24.7 8. Spar 17.3 7.2 9. PLUS 10.5 31.2 10. Nettorama 3.0 8.4 10. MCD 3.0 3.2

Verwacht wordt dat Jumbo in de nabije toekomst in het overzicht stijgt en misschien wel de eerste plek behaalt. Een deel van de EMTÉ-winkels in Zeeland verandert in Jumbo. Het andere deel krijgt de naam Coop. Die staat nog niet in het overzicht.

