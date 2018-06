Verdachten gewelddadige overval eind augustus voor de rechter

Boerderij overvallen in Breskens (foto: Omroep Zeeland)

In december vorig jaar werden een moeder en haar twee kinderen met een wapen bedreigd in hun huis aan de Slikkenburgseweg in Breskens. Toen de bewoner kwam aanrijden in zijn auto werd hij in elkaar geslagen. Eén van de slachtoffers wist de politie te waarschuwen. Toen die arriveerde vluchtten de twee overvallers, in de auto van het slachtoffer. Er ontstond een aanrijding en er werd geschoten.

Vandaag werd de zaak tegen de 28-jarige verdachte pro forma behandeld. Hij was er zelf niet bij. Op de zitting is de datum van de inhoudelijke behandeling besproken. De andere verdachte wordt morgen voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die beslist of de man langer vast blijft zitten. De mannen worden verdacht van diefstal met geweld en poging tot doodslag.

