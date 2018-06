Man gezocht voor mishandeling in speeltuin

wipkip (foto: OZ)

Volgens de politie waren dinsdag aan het begin van de avond een groepje meisjes van een jaar of 10 en een groepje jongens van 16,17 jaar in de speeltuin. Rond 18.45 uur kwam een man van naar schatting 20 a 25 jaar aanzetten. Hij zou een van de meisjes tegen de grond hebben gewerkt.

De man is er in een zwarte auto vandoor gegaan. De politie is naar hem op zoek. Ook mensen die iets kunnen vertellen over wat zich afspeelde in de speeltuin wordt gevraagd om contact op te nemen.